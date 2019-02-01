Якуб Коварж: "Главное — настроить игру к плей-офф"

Вратарь "Автомобилиста" Якуб Коварж в интервью "Известиям" отметил, что для команды сейчас главное – настроить игру к плей-офф КХЛ​. Также он не считает, что соперники теперь по-другому настраиваются на игры с екатеринбуржцами.

– В нынешнем сезоне "Автомобилист" чередует длинные победные серии с отрезками, когда много проигрывает.

– Хоккей – это всегда игра двух команд. Мы стараемся победить, соперник тоже. Никогда нельзя предсказать, как сложится матч. Так получилось, что в начале января мы проигрывали немного больше, чем на старте сезона. Но для нас главное – настроить игру к плей-офф. Надеюсь, мы это сделаем и войдем в нормальное состояние, показав в матчах навылет хорошую игру.

– Ощущаете, что на "Автомобилист" соперники теперь настраиваются сильнее, чем в прежние времена, когда у клуба не было таких бюджетов?

– Мне так не кажется. Хотя многие говорят, что сейчас на "Автомобилист" стали настраиваться по-другому. Но на самом деле в КХЛ все профессионалы, и каждый клуб всегда играет на победу, отдает ради успеха все силы. Поэтому не могу сказать, что в начале сезона "Автомобилист" кто-то недооценивал. В любом случае ко всем соперникам надо серьезно готовиться – даже команда, занимающая последнее место, какие-то очки обязательно наберет. Мне вообще абсолютно без разницы, против кого играть. Думаю, против "Автомобилиста" также все играют со 100%-й отдачей – и сейчас, и три года назад, когда у клуба был небольшой бюджет.