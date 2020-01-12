Якуб Коварж: «Если КХЛ захочет, чтобы Дацюк ехал на Матч звезд, отказаться будет нельзя»
Голкипер «Автомобилиста» после победы над ЦСКА (3:2 ОТ) рассказал о матче с армейцами и Матче звезд КХЛ.
— В начале матча вы пропустили две шайбы, но потом вам удалось переломить ход игры.
— На первых минутах мне показалось, что мы вообще десятку получим. ЦСКА, безусловно, — очень хорошая команда. В Москве выигрывать всегда сложно.
— Кирилл Капризов говорил, что вы что-то сказали ему после матча.
— Про его буллит. Ему буквально сантиметра не хватило, чтобы забить.
— ЦСКА психовали, что ничего не забили?
— Даже не знаю (смеется). У них спросите.
— Когда вы выигрываете — делаете маленькое шоу. Победный кувырок.
— В Москве, думаю, об этом ничего не знают. Это чисто наша традиция.
— Здесь Юлиус Гудачек тоже устраивает оригинальные празднования.
— Так это он у меня увидел эту традицию. И начал придумывать что-то свое.
— То есть, украл у вас?
— Конечно (улыбается).
— Насколько реально сейчас догнать в таблице «Ак Барс»?
— Если честно, думаю, мы с первым местом мы пока ничего не сможем решить. Лидеры таблицы — Омск и Казань. Наша главная задача на сегодня — попасть в плей-офф. Конечно, мы будем делать все для того, чтобы занять позиции в верхней части таблицы, но нам еще нужно набрать много очков.
— Победа над ЦСКА значит что-то особенное для вас?
— Да нет. За эту игру мы получим те же очки, как, допустим, за победу над «Северсталью». Нам без разницы, с кем играть и кого побеждать.
— Уже подготовились к Матчу Всех Звезд?
— Да. У меня есть крутая форма. Все купил за свой счет (смеется).
— Как там с организацией вообще?
— Дали номер человека, который нам сообщил, в какой гостинице мы будем проживать. Больше ничего не знаем пока. Наверное, когда приедем — все будет готово.
— Хотели бы видеть Дацюка на Матче звезд?
— Я знаю, что до вызова на Матч звезд у Паши был какой-то план. Но, насколько я понимаю, если лига захочет, чтоб он ехал — отказаться будет нельзя. Его могут дисквалифицировать за это. Нам будет тяжело без Паши.
— Слышали, что Овечкин отказался от участия в Матча звезд НХЛ?
— Да. Как раз об этом и говорю. Но Овечкин может позволить себе один матч регулярного чемпионата пропустить.
— А Дацюк позволить не может?
— Так он знает, в какой мы ситуации (смеется). Поэтому вряд ли. Здесь немного другой случай. (Алена Гребенькова)