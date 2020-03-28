Яковлеву неприятна ситуация с сокращением контракта

Защитник «Металлурга», олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью «СЭ» признался, что ему неприятна ситуация с сокращением контракта.

— Цитата гендиректора «Магнитки» Сергея Ласькова: «Мы не можем заявиться на следующий чемпионат, так как семь игроков забрали 80 процентов потолка зарплат. Хоккеистам, кто имеет большие контракты, сделаны новые предложения. Или игроки принимают их или будем расставаться». Вы — один из этих хоккеистов?

— Да. Мне действительно сделали несколько вариантов новых предложений. Агент разговаривает с клубом. Неоднозначный случай. Я подписывал контракт в том году, и все уже знали о потолке зарплат. Да, можно сказать, что меня подписывал другой генеральный менеджер, но ситуация неприятная. У меня было много других вариантов в прошлом сезоне, и люди давали мне деньги, учитывая потолок зарплат. Контракты были достаточно долгосрочные. Я сделал выбор в пользу «Магнитки», потому что собиралась хорошая команда. Плюс я соскучился по дому, хотел провести время с друзьями, с мамой, с родственниками. А сейчас сложилась такая ситуация... Ну, ничего страшного.

— Конкретного решения вы еще не приняли?

— Агент старается уладить все вопросы. Пока новостей не было. Но, я думаю, мы договоримся. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Яковлева