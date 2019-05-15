Экс-защитник "Нью-Джерси" и сборной России Егор Яковлев стал игроком "Металлурга", информирует пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на 2 года. В он будет выступать под 44-м номером.

Яковлев начинал заниматься хоккеем в Магнитогорске, затем попал в систему "Ак Барса". Защитник также выступал "Локомотив" и СКА.

В минувшем сезоне россиянин набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности "-6" в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Яковлев – олимпийский чемпион на играх в Пхенчхане 2018 года, чемпион мира по хоккею 2014 года, серебряный призер Чемпионата мира по хоккею 2015 года, обладатель Кубка Гагарина 2017 года в составе СКА. Победитель Универсиады 2011 года, победитель юношеского Чемпионата мира по хоккею 2005 и 2006 годов.