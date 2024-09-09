Яковлев — о поражении от «Нефтехимика»: «Много эмоций и сил отдали в игре против СКА»
Защитник «Металлурга» Егор Яковлев подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (0:2).
«Мы заработали всего одно удаление — это показатель того, что мало лезли на ворота и на пятак. Поэтому такой не очень приятный результат. Когда играешь дома, то всегда выходишь на матч с двойной-тройной мотивацией. Мы, если честно, не доставили Загидулину больших трудностей. Много эмоций и сил отдали в прошлой игре против СКА. Эмоций не хватило», — приводит слова Яковлева официальный сайт КХЛ.
«Металлург» (2 очка) после трех игр располагается на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 4 баллами идет на третьей позиции.
В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом. Игра пройдет 12 сентября в Нижнекамске.
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