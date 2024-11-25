Яковлев — о победе над «Сибирью»: «В этом матче старались играть попроще»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:1).

«Игра была особенной. Хотелось порадовать наших мам. Спасибо большое клубу и Лиге, что организовали такой праздник и поддерживают такие мероприятия. У нас было много эмоций, и мы, конечно, хотели выиграть. Мы имели не очень приятный опыт с «Сибирью» на домашнем льду, в этом матче старались играть попроще. В концовке выстояли в расстановке «пять на шесть», ребята отработали, поймали шайбы на себя, приняли правильные решения. Хорошо, что выиграли», — приводит слова Яковлева официальный сайт КХЛ.

«Магнитка» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сибирь» (25 очков) — на восьмой строчке. Для новосибирской команды это шестое поражение в семи последних встречах.