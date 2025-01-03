Яковлев планирует завершить карьеру в «Металлурге»
Защитник Егор Яковлев хочет, чтобы последним клубом в его карьере стал «Металлург».
3 января «Магнитка» объявила о продлении контракта с 33-летним хоккеистом до конца сезона-2026/27.
«Карьеру хотел бы завершить в Магнитогорске. Но не по истечении нового контракта. Мне будет 36 лет, планировал играть дольше, дай бог так будет», — цитирует Яковлева ТАСС.
Яковлев выступает за «Металлург» с 2019 года. Ранее в КХЛ защитник играл за «Ак Барс», «Локомотив» и СКА. Он является двукратным обладателем Кубка Гагарина.
Источник: ТАСС
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|18
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|37
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Трактор – Амур
|2 : 3 ОТ
|3.01
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|- : -
|3.01
|17:00
|
Ак Барс – Лада
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|
Северсталь – Динамо М
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