Защитник «Спартака» Яков Рылов рассказал об эмоциях от попадания на ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ.

— В первую очередь — это результат доверия тренеров, — цитирует Рылова официальный сайт КХЛ. — Я стараюсь его оправдывать, вот из-за этого, наверное, и на Матч Звезд попал.

— Какие были первые чувства, когда увидели свою фамилию в списке на Матч звезд?

— Пожалуй, больше всего — радость. Наверное, в 35 лет попасть на Матч звезд- это хороший результат.

— Что-то особенное придумаете? Не раскрывая заранее всех секретов, в общих чертах.

— Обязательно что-то будет, но пускай все увидят это на игре.