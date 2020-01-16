Яков Рылов: «В 35 лет попасть на Матч звезд — хороший результат»
11:14
Защитник «Спартака» Яков Рылов рассказал об эмоциях от попадания на ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ.
— В первую очередь — это результат доверия тренеров, — цитирует Рылова официальный сайт КХЛ. — Я стараюсь его оправдывать, вот из-за этого, наверное, и на Матч Звезд попал.
— Какие были первые чувства, когда увидели свою фамилию в списке на Матч звезд?
— Пожалуй, больше всего — радость. Наверное, в 35 лет попасть на Матч звезд- это хороший результат.
— Что-то особенное придумаете? Не раскрывая заранее всех секретов, в общих чертах.
— Обязательно что-то будет, но пускай все увидят это на игре.
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