Яков Рылов: «Трактор» с днем рождения. Жаль, что испортили праздник»

Защитник «Спартака» Яков Рылов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:2).

— Хочу поздравить «Трактор» с днем рождения, — цитирует Рылова официальный сайт КХЛ. — Жаль, что испортили ему праздник. Для нас это важная победа, важные два очка. Первый период мы сыграли не очень, соперник лучше был быстрее. Но потом добавили в движении, начали правильно играть, плюс — у нас была сегодня реализация моментов на хорошем уровне. Два гола в конце второго периода поставили точку. Также хорошо сыграли в большинстве.

Великолепное чувство от того, что меня пригласили на Матч звезд. На тот момент мне будет уже 35 лет, поэтому попасть туда дорогого стоит. Прекрасное ощущение. Спасибо, что пригласили. За своей статистикой я смотрю, но больше интересует то, чтобы «Спартак» был как можно выше в турнирной таблице и начал плей-офф с лучшего места. Тьфу-тьфу-тьфу, у нас сейчас это получается. На каждый матч мы выходим с мыслями о победе.