Яков Рылов: «Пожелали нашему вратарю быстрее забыть ошибку»

Защитник «Спартака» Яков Рылов в интервью «Известиям» признался, что команда поддержала вратаря Павла Хомченко после пропущенного гола в овертайме матча против «Авангарда».

— Какие эмоции от матча с «Авангардом» перевешивают? Радость, что спасли игру в основное время, или обида из-за нелепого гола в овертайме?

— Важно, что показали характер. Это самое главное. Думаю, эта игра с «Авангардом» поможет нам выбраться из той ситуации, в которой сейчас находимся.

— Как команда поддержала в раздевалке Павла Хомченко?

— Сказали ему, чтобы не расстраивался. Жизнь продолжается. Все ошибаются. Он еще молодой. У него все впереди. Так что пожелали ему быстрее забыть эту ошибку и двигаться дальше.

— «Спартак» уже второй раз проигрывает в овертайме после вратарской ошибки. В первом матче в Риге допустил оплошность Никита Беспалов...

— Ничего страшного. Все бывает в этой жизни. Тем более сейчас только начало сезона. Главное, чтобы в плей-офф такого не было. У нас всех, а не только у вратарей.

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