Яков Рылов: «Когда узнал, что Знарок остается, то для себя тоже решил не искать других вариантов»

Защитник «Спартака» Яков Рылов поделился эмоциями после подписания нового контракта. 35-летний игрок заключил новое соглашение на 2 года.

— У нас отличный коллектив и отличный тренерский штаб во главе с Олегом Знарком, — цитирует Рылова официальный сайт москвичей. — Когда узнал, что он остается, то для себя тоже решил не искать других вариантов. К счастью, мы быстро договорились о новом соглашении. Должен еще сказать и про болельщиков «Спартака» — они создают на играх потрясающую атмосферу. Любому хоккеисту приятно играть в такой обстановке.

— Фигура главного тренера была одним из основных факторов?

— Да. Олег Валерьевич умеет использовать сильные качества любого игрока. Я убедился в этом на личном опыте в минувшем сезоне. Так что рад, что Олег Валерьевич продолжит тренировать «Спартак», а я смогу поработать под его руководством.

— Оглядываясь назад, каким бы вы оценили этот сезон для «Спартака»?

— Неоднозначный сезон. В начале чемпионата играли неудачно. Потом поняли то, что требуют от нас тренеры, смогли провести много ярких матчей, одно время претендовали даже на место в четверке. Плей-офф — это, конечно, разочарование. Мы все хотели получить другой результат.

— За селекцией «Спартака» следите?

— Да. Пока вижу, что костяк команды удалось сохранить. Это хорошо. Ну а новички скоро появятся.