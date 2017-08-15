Яков Рылов: "Если вернется пара травмированных, это будет большая помощь для "Динамо"

Защитник "Динамо" Яков Рылов после победы над "Витязем" (4:3) на Кубке мэра Москвы отметил, что его звено испытало панику из-за скоростей соперника. Хоккеист отметил, что для столичного клуба станет хорошей помощью возвращение нескольких травмированных игроков.

– Какие впечатления о матче? Он сложился тяжеловато для "Динамо", особенно в концовке.

– Согласен. Вначале все было хорошо, но потом мы сбавили, подстроились под скорости соперника, и даже немного паника была, в частности у нашего звена, – сказал Рылов. – Ничего страшного. Это предсезонный турнир, и мы будем исправлять ошибки, чтобы не допускать их в сезоне.

– Состав уже уравнялся, с учетом того, что подтянули много молодых игроков?

– Сейчас у нас много травмированных. Дай бог, к сезону два-три человека вернутся в строй. Это будет большая помощь для нас.

– Не хватает "Динамо" забивных хоккеистов?

– Нам самим надо прибавлять во многих компонентах, и тогда фортуна будет на нашей стороне.

– "Витязь" вам понравился?

– Рано судить. Когда начнется чемпионат, будет видно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)