Якоб Берглунд: «Большие ожидания и от себя, и от команды»

Новичок «Трактора» Якоб Берглунд рассказал о переходе в челябинский клуб и ожиданиях от нового сезона.

— Большие ожидания и от себя, и от команды, — цитирует форварда официальный сайт «Трактора». — Против «Трактора» было сложно играть, несмотря на то, что сезон для команды получился непростым. В команде остались хорошие игроки, например, легионеры — очень хорошо себя проявили. Думаю, что у всех нас должны быть большие ожидания от команды. На бумаге у нас хороший состав, я не вижу причин, которые бы помешали нам высоко подняться в турнирной таблице. К тому же, я слышал много хорошего о новом главном тренере. Жду с нетерпением начала.

— Как ты принял решение о подписании контракта? Советовался ли с кем-то?

— Мы много обсуждали это с моим агентом, он хорошо отзывался о клубе, о тренере, команде. Так что, должно быть это хорошее место. Я также говорил с Йонасом Энлундом, который играл за «Трактор» в позапрошлом сезоне, он также хорошо отзывался о клубе, так что решение далось легко.

— В «Тракторе» намечается серьезная конкуренция за место в составе именно в центре. Такое соперничество идет на пользу команде?

— Конкуренция — это всегда хорошо. Если в команде есть хорошие игроки на каждое амплуа, то на тренировках будет конкуренция за место. От этого выиграют все: игроки будут прикладывать больше усилий, чтобы попасть в состав, чтобы получить больше игрового времени. Такая конкуренция дает толчок становиться лучше каждый день. Мне кажется, что именно так команда может показать свой максимум. Если у нас будет конкуренция на место центра, или крайнего, или на любую другую позицию, команда от этого только выиграет.