Ягр: «Я бы не стал играть в КХЛ»

Знаменитый чешский нападающий Яромир Ягр в интервью RT рассказал о своих дальнейших перспективах и главном достижении в карьере.

Напомним, три последних сезона 48-летний Ягр выступает в родном «Кладно». После возвращения из НХЛ он выкупил команду и вывел ее в чешскую экстралигу.

— Какие планы у вас на ближайший хоккейный сезон? Пока что из-за травмы вы не играете за «Кладно» — команду, которой владеете.

— Нет-нет, я не играю сейчас, потому что у меня нет такого желания. Выйду на лёд в стадии плей-офф или незадолго до его начала. Наш клуб давно не проводил матчей, но мы снова начнем играть дней через десять. Из-за коронавируса всё было закрыто, на протяжении трёх месяцев в Чехии не проводилось никаких спортивных мероприятий. Никто не мог даже тренироваться.

— Как вы сейчас оцениваете свою форму?

— Я тренируюсь с командой, но пока не набрал оптимальных кондиций. Ничего страшного.

— Как реагируют молодые игроки, когда вы выходите с ними на лед? Почтительно? Или предпочитают играть максимально жестко?

— По-разному. Присутствует и уважение, и жесткость. Они хотят меня обыграть, хотят стать лучше, но при этом проявляют уважение.

— Вам все еще поступают предложения из КХЛ или от других чешских клубов?

?— Из России нет. Да и я бы не стал играть в КХЛ, потому что уровень хоккея здесь слишком высокий и пришлось бы очень много тренироваться, а я к этому не готов.

В Чехии же всем известно, что я готов играть только в одной команде, которой, собственно, и владею. Есть вероятность того, что начну играть за другой клуб, но придётся совмещать.

— А рассмотрели бы предложение из НХЛ — играть или тренировать?

— Нет.

— В хоккее вы добились буквально всего что можно. Что мотивирует вас продолжать выходить на лед?

— Сама игра. Просто хочется заниматься своим делом. Если желание трудиться пропадает, то это подобно смерти. Такова жизнь. Если кто-то думает, что я уже отыграл своё в молодости и больше не буду ничего делать, поскольку заработал достаточно, то он ошибается. Ты не будешь счастлив, когда уйдёшь на покой. Да, можно уйти в отпуск месяцев на пять-шесть, но после этого станет просто скучно. Всегда нужно иметь дело, которым хочется заниматься.

— Что вы считаете своим главным достижением в хоккее?

— Пожалуй, то, что я до сих пор играю в своем возрасте.