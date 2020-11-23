Ягр назвал самое яркое впечатление от России. Такого в других странах он не видел

Легенда мирового хоккея Яромир Ягр на пресс-конференции в Москве, посвященной 70-летию «Авангарда», рассказал о самом ярком впечатлении от России.

— Когда я играл в России, то был очень популярен, — вспомнил Ягр. — Мне очень нравилось, я отвечал взаимностью, тепло относился ко всем омичам. Мало что изменилось с тех пор, у меня по-прежнему огромное количество друзей в Омске. Очень уважаю игроков из России, как и всех людей в вашей стране. За что мне всегда нравились российские игроки — это их любовь к родине. Они всегда готовы играть за сборную. В других странах — совсем по-другому. Когда у ваших игроков есть шанс биться в сборной — они всегда едут. (Марат Сафин)