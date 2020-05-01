Ячменев покинул тренерский штаб «Салавата Юлаева»

Спасибо за работу, Виталий Александрович!

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30 апреля истек контракт тренера «Салавата Юлаева» Виталия Ячменёва. Мы благодарим Виталия Александровича за проведённую работу и желаем ему дальнейших успехов в карьере pic.twitter.com/Rc5d8RmHbL