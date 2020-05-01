Ячменев покинул тренерский штаб «Салавата Юлаева»
10:31
30 апреля истек контракт тренера «Салавата Юлаева» Виталия Ячменева. Он покинул тренерский штаб клуба, сообщает официальный сайт уфимцев.
Спасибо за работу, Виталий Александрович!— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) May 1, 2020
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30 апреля истек контракт тренера «Салавата Юлаева» Виталия Ячменёва. Мы благодарим Виталия Александровича за проведённую работу и желаем ему дальнейших успехов в карьере pic.twitter.com/Rc5d8RmHbL
Ячменев входил в тренерский штаб «юлаевцев» на протяжении двух последних сезонов и завоевал вместе с командой бронзовые медали чемпионата КХЛ (сезон-2018/19).
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/spasibo-za-rabotu-vitalij-aleksandrovich/