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Ячменев покинул тренерский штаб «Салавата Юлаева»

10:31
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30 апреля истек контракт тренера «Салавата Юлаева» Виталия Ячменева. Он покинул тренерский штаб клуба, сообщает официальный сайт уфимцев.

Ячменев входил в тренерский штаб «юлаевцев» на протяжении двух последних сезонов и завоевал вместе с командой бронзовые медали чемпионата КХЛ (сезон-2018/19).

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/spasibo-za-rabotu-vitalij-aleksandrovich/

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