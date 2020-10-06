«Я не беспокоюсь насчет этого». Лехтонен рассказал о «короне» в России и отмененном выезде «Йокерита» в Минск

Защитник «Йокерита» Микко Лехтонен рассказал, как он отреагировал на отмену выезда на матч регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Команде в итоге засчитали поражение. Также он рассказал, что думает о ситуации с коронавирусом в России.

«Особого объявления не было, — цитирует Лехтонена Sport24. — Мы просто как обычно пришли на утреннюю раскатку и после тренировки нам сообщили, что мы не полетим на матч в Минск. Вот и все. Мое мнение? Я об этом не задумывался. Я делаю то, что мне говорят тренеры и клуб.

Тревожат ли меня путешествия по России из-за коронавируса? Я не беспокоюсь насчет этого. Сейчас в мире много случаев заражения «короной», это плохо. Иногда ты об этом задумываешься, но мы должны делать то, что можем, чтобы не заразиться. Это то, во что я верю. Надеюсь, все будут в безопасности".

26-летний Микко Лехтонен в текущем сезоне провел 7 матчей за «Йокерит» и набрал 8 (4+4) очков.