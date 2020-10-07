Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил прогресс молодого нападающего Егора Чинахова.

— Выбор Чинахова в первом раунде драфта НХЛ — хороший показатель для «Авангарда», — цитирует тренера сайт омичей. — В прошлом году у нас открылась хоккейная академия, а сейчас мы получили признание от Национальной хоккейной лиги, задрафтовавшей нашего игрока. Я горжусь Егором. С первого дня тренировочных сборов он показал грандиозный прогресс. Он зрелый молодой игрок. У него в голове есть четкая цель, он уже настоящий профессионал. Я очень рад за него.

— Как изменился Чинахов по сравнению с прошлым годом?

— Мне сложно судить про прошлый год, но еще на старте предсезонных сборов стало понятно, что с ним легко работать, он хорошо обучаемый, трудолюбивый и дисциплинированный. Его режим вне льда отвечает всем профессиональным требованиям. Возможно, именно поэтому выбор «Коламбуса» в первом раунде пал именно на него. Не сомневаюсь, что наша Академия подготовит еще немало таких игроков. Сегодня воспитанники Академии смогли увидеть, что усердная работа приносит свои плоды. Для них это должно стать мгновенной мотивацией — «Я хочу стать следующим Егором Чинаховым, хочу пройти академию «Авангарда», попасть в команду КХЛ «Авангард», играть в КХЛ и помогать команде добиваться успеха!».