Выручка «Металлурга» в 2021 году составила 275 миллионов рублей

В 2021 году «Металлург» задекларировал выручку в 275 миллионов рублей, сообщает Metaratings.ru.

Согласно документам 2,36 миллиарда рублей поступили в клуб в качестве и пожертвований и добровольных имущественных взносов.

Отмечается, что добровольные имущественные взносы и пожертвования «Салавата Юлаева» составили 1,147 миллиарда + 831 миллионов рублей по пункту «прочие». Взносы и пожертвования «Автомобилиста» — 1,282 миллиарда рублей, а «Сибири» — 1,004 миллиарда, «Спартака» — 756 миллионов рублей.

24 апреля «Металлург» победил ЦСКА в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (1:0). Счет в серии 3-1 в пользу «Металлурга».

Пятый матч пройдет 26 апреля в Магнитогорске.