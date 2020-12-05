В Telegram-канале «Спорт-Экспресс» мы проводим розыгрыш 2 пар билетов на матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Спартаком» и «Йокеритом». Встреча пройдет пройдет в понедельник, 7 декабря, начало — в 19.30 (мск).

Условия конкурса просты: необходимо подписаться на канал и отметить свое участие под закрепленной записью. Желаем удачи!

«Спартак» с 34 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» — 6-я строчка с тем же числом очков, но на 8 меньше проведенных матчей.

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