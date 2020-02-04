В Telegram-канале «Спорт-Экспресс» мы проводим розыгрыш 5 пар билетов на матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Спартаком» и «Металлургом». Встреча пройдет пройдет во вторник, 11 февраля, начало — в 19.30 (мск).

Условия конкурса просты: необходимо подписаться на канал и отметить свое участие под закрепленной записью. Желаем удачи!

«Спартак» с 68 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» — 7-я строчка и 58 баллов (Восточная).