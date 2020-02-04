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Выиграй 2 билета на матч «Спартак» — «Металлург»!

16:38
«ЦСКА Арена». Фото Александр Федоров, "СЭ"
«ЦСКА Арена». Фото Александр Федоров, "СЭ"
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В Telegram-канале «Спорт-Экспресс» мы проводим розыгрыш 5 пар билетов на матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Спартаком» и «Металлургом». Встреча пройдет пройдет во вторник, 11 февраля, начало — в 19.30 (мск).

Условия конкурса просты: необходимо подписаться на канал и отметить свое участие под закрепленной записью. Желаем удачи!

«Спартак» с 68 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» — 7-я строчка и 58 баллов (Восточная).

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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