В Telegram-канале «Спорт-Экспресс» мы проводим розыгрыш 2 пар билетов на матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Спартаком» и московским «Динамо». Встреча пройдет пройдет в понедельник, 28 декабря, начало — в 19.30 (мск).

Условия конкурса просты: необходимо подписаться на канал и отметить свое участие под закрепленной записью. Желаем удачи!

«Спартак» с 42 очками после 38 матчей занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» — 4-я позиция (48 очков).