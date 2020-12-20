В Telegram-канале «Спорт-Экспресс» мы проводим розыгрыш 2 пар билетов на ретроматч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Спартаком» и казанским «Ак Барсом». Встреча пройдет пройдет во вторник, 22 декабря, начало — в 19.30 (мск).

Условия конкурса просты: необходимо подписаться на канал и отметить свое участие под закрепленной записью. Желаем удачи!

«Спартак» с 40 очками после 36 матчей занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» — лидирует в Восточной конференции (60 очков).