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Выиграй 2 билета на матч «Спартак» — «Ак Барс»!

12:33
ХК «Спартак» — «Ак Барс». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ХК «Спартак» — «Ак Барс». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В Telegram-канале «Спорт-Экспресс» мы проводим розыгрыш 2 пар билетов на ретроматч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Спартаком» и казанским «Ак Барсом». Встреча пройдет пройдет во вторник, 22 декабря, начало — в 19.30 (мск).

Условия конкурса просты: необходимо подписаться на канал и отметить свое участие под закрепленной записью. Желаем удачи!

«Спартак» с 40 очками после 36 матчей занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» — лидирует в Восточной конференции (60 очков).

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