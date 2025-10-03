Хоккей
3 октября, 23:40

«Выиграл машину для себя и дочки»: FONBET и КХЛ разыграли первую Niva Legend

Niva Legend.
Михаил — победитель акции «Первая мечта».
Михаил — победитель акции «Первая мечта».
Акция «Первая мечта».
1/4

С началом 18-го сезона FONBET Чемпионата КХЛ титульный партнер лиги запустил акцию «Первая мечта». В рамках проекта каждый болельщик на матчах КХЛ может выиграть автомобиль Niva Legend.

Первый внедорожник был разыгран на матче «Динамо» и «Трактора». Участники были выбраны в приложении FONBET и в фирменной зоне «Первого букмекера» в фойе «ВТБ Арены». Как итог: шесть счастливчиков получили возможность побороться за свою мечту. В первом перерыве болельщики бросили по одной шайбе к центру льда, где хранились ключи от машины. Самым точным оказался Михаил — он и забрал главный приз!

Михаил — победитель акции «Первая мечта».
Михаил — победитель акции «Первая мечта».

«Максимально в шоке от того, что сегодня произошло. Увидел, что в фойе девушки разыгрывают маленькие машинки, и хотел взять дочке, она их очень любит. Получилось таким образом, что сегодня и у дочки машина, и у меня. В последний раз держал клюшку в руках в шесть лет. Играл во дворе, и руки помнят, оказывается. Спасибо FONBET, что поддерживают хоккей и делают столько проектов для его популяризации!» — рассказал Михаил о победе в акции.

Акция «Первая мечта».

Принять участие в розыгрыше могут пользователи, зарегистрированные в приложении FONBET. Следующей точкой на карте проекта станет Санкт-Петербург! Именно здесь 4 ноября на матче СКА — «Динамо» будет разыграна следующая Niva Legend.

Подробное расписание и условия участия в акции.

Положение команд

Хоккей
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 11 9 2 18
2 Металлург Мг 11 8 3 18
3 Нефтехимик 11 7 4 14
4 Автомобилист 11 6 5 13
5 Трактор 11 5 6 13
6 Ак Барс 11 5 6 11
7 Барыс 11 5 6 11
8 Адмирал 10 4 6 10
9 Амур 10 3 7 8
10 Сибирь 10 4 6 8
11 Салават Юлаев 9 2 7 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 8 4 18
2 Торпедо НН 12 8 4 17
3 Динамо Мн 10 6 4 14
4 Спартак 11 5 6 13
5 Северсталь 11 6 5 12
6 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
7 СКА 11 5 6 12
8 ЦСКА 11 5 6 11
9 Динамо М 10 5 5 11
10 Сочи 10 4 6 9
11 Лада 11 2 9 5
Результаты / календарь
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
4.10 14:00
Нефтехимик – Автомобилист
 - : -
4.10 17:00
Шанхай Дрэгонс – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь

