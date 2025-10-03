«Выиграл машину для себя и дочки»: FONBET и КХЛ разыграли первую Niva Legend
С началом 18-го сезона FONBET Чемпионата КХЛ титульный партнер лиги запустил акцию «Первая мечта». В рамках проекта каждый болельщик на матчах КХЛ может выиграть автомобиль Niva Legend.
Первый внедорожник был разыгран на матче «Динамо» и «Трактора». Участники были выбраны в приложении FONBET и в фирменной зоне «Первого букмекера» в фойе «ВТБ Арены». Как итог: шесть счастливчиков получили возможность побороться за свою мечту. В первом перерыве болельщики бросили по одной шайбе к центру льда, где хранились ключи от машины. Самым точным оказался Михаил — он и забрал главный приз!
«Максимально в шоке от того, что сегодня произошло. Увидел, что в фойе девушки разыгрывают маленькие машинки, и хотел взять дочке, она их очень любит. Получилось таким образом, что сегодня и у дочки машина, и у меня. В последний раз держал клюшку в руках в шесть лет. Играл во дворе, и руки помнят, оказывается. Спасибо FONBET, что поддерживают хоккей и делают столько проектов для его популяризации!» — рассказал Михаил о победе в акции.
Принять участие в розыгрыше могут пользователи, зарегистрированные в приложении FONBET. Следующей точкой на карте проекта станет Санкт-Петербург! Именно здесь 4 ноября на матче СКА — «Динамо» будет разыграна следующая Niva Legend.
Подробное расписание и условия участия в акции.
Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|2
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|18
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Ак Барс
|11
|5
|6
|11
|7
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|10
|3
|7
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|12
|8
|4
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Спартак
|11
|5
|6
|13
|5
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|6
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|7
|СКА
|11
|5
|6
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|6
|11
|9
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|10
|Сочи
|10
|4
|6
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|4.10
|14:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|4.10
|17:00
|
Шанхай Дрэгонс – Трактор
|- : -