«Выиграл машину для себя и дочки»: FONBET и КХЛ разыграли первую Niva Legend

С началом 18-го сезона FONBET Чемпионата КХЛ титульный партнер лиги запустил акцию «Первая мечта». В рамках проекта каждый болельщик на матчах КХЛ может выиграть автомобиль Niva Legend.

Первый внедорожник был разыгран на матче «Динамо» и «Трактора». Участники были выбраны в приложении FONBET и в фирменной зоне «Первого букмекера» в фойе «ВТБ Арены». Как итог: шесть счастливчиков получили возможность побороться за свою мечту. В первом перерыве болельщики бросили по одной шайбе к центру льда, где хранились ключи от машины. Самым точным оказался Михаил — он и забрал главный приз!

Михаил — победитель акции «Первая мечта».

«Максимально в шоке от того, что сегодня произошло. Увидел, что в фойе девушки разыгрывают маленькие машинки, и хотел взять дочке, она их очень любит. Получилось таким образом, что сегодня и у дочки машина, и у меня. В последний раз держал клюшку в руках в шесть лет. Играл во дворе, и руки помнят, оказывается. Спасибо FONBET, что поддерживают хоккей и делают столько проектов для его популяризации!» — рассказал Михаил о победе в акции.

Акция «Первая мечта».

Принять участие в розыгрыше могут пользователи, зарегистрированные в приложении FONBET. Следующей точкой на карте проекта станет Санкт-Петербург! Именно здесь 4 ноября на матче СКА — «Динамо» будет разыграна следующая Niva Legend.

Подробное расписание и условия участия в акции.

