Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» рассказал, что занимается на посту депутата Госдумы.

— Из-за ограничений для депутатов Госдумы вам пришлось выйти из совета директоров КХЛ. Жалеете об этом? Или более глобальная политическая работа все-таки важнее чисто хоккейной?

— Каждый должен заниматься своим делом. Это моя основная работа. Меня поддерживают, за меня голосуют. Не все следуют моему примеру — многие по-прежнему руководят общественными организациями. Но это их проблемы, их решения. Я могу сказать, что не жалею не об одном принятом мной решении. Сейчас занимаюсь более интересными для меня проблемами мирового масштаба, связанными с экологией. Я стал послом ООН. Помимо того, что я посол ЮНЕСКО по спорту, я стал послом Арктики, Антарктики и послом Всемирной туристской организации. Мне есть чем заниматься.

В приоритете у меня — мои избиратели, которые выбрали меня в свое время. Я уделяю им большое внимание: встречаюсь и поддерживаю людей в это непростое время. Помогаю им материально и достаю маски, необходимые волонтерам и медицинским учреждениям для того, чтобы они помогали другим людям. Мы много сделали для наших ветеранов в эти праздники. В общем, занимаюсь сейчас тем, что важно для меня. Это моя прямая ответственность перед избирателями. Если ты выходишь и обещаешь им что-то, а потом это не выполняешь — доверия к тебе не будет. А все остальное — это рутинная работа. Мы решаем вопросы, которые касаются жизней людей. Сидеть в совете директоров КХЛ, наверное, тоже было бы интересно, но есть и более важные задачи. (Алена Гребенькова)

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