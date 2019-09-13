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Выглазов дисквалифицирован на один матч

16:54
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Нападающий «Витязя» Никита Выглазов дисквалифицирован на один матч. Такое решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Игрок получил штраф за грубый силовой прием в матче с «Сочи». Дисциплинарный комитет усмотрел в этом моменте нарушение пункта 1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»). На Выглазова также наложен денежный штраф.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/13/456089.html

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