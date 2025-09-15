Выдренков — о победе над «Ладой»: «У СКА хорошо сработало большинство. Реализовали свои попытки»

Защитник СКА Иван Выдренков подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Лады» (6:1).

«Хотел бы поздравить Никиту Дишковского дублем. Для него это важный день — первые голы в КХЛ. В раздевалке все его поздравили, вручили дебютную шайбу. В предыдущем матче у него был ассистентский хет-трик... Доверие тренера окрыляет, поэтому идет игра. Я давно знаком с Никитой, знал, что он пробьется в большой хоккей. У него все впереди.

В целом у нас в этой игре хорошо сработало большинство. Реализовали свои попытки. Это помогло победить. Соперник постоянно действует в тело. Бьет, когда надо и не надо. Но игра была под нашим контролем. Да, пропустили одну шайбу во втором периоде, но нас это не выбило из колеи. Держали фокус, и дальше забрасывали только мы. Скоро еще одна игра с этим соперником, нужно быть готовым», — приводит слова Выдренкова официальный сайт КХЛ.

СКА (5 очков) одержал вторую победу при Игоре Ларионове и после 4 матчей поднялся на четвертое место в Западной конференции КХЛ. «Лада» (2) замыкает таблицу «Запада» после 3 игр.