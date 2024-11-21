Выбери первого участника FONBET Матча Звезд КХЛ-2025!

На сайте проекта FONBET OVERTIME стартовало голосование по выбору первого участника Матча Звезд КХЛ, который пройдет с 8 по 9 февраля в Новосибирске. В списке кандидатов — 56 игроков, которые были признаны героями FONBET OVERTIME в этом сезоне.

Самое внушительное представительство в списке у магнитогорского «Металлурга»: пять человек (Орехов, Джонсон, Михайлис, Козлов и Уилсон). По четыре игрока у «Адмирала» (Солянников, Родуолд, Основин, Завгородний), «Торпедо» (Атанасов, Артамонов, Мисников, Кагарлицкий) и «Ак Барса» (Сафонов, Яшкин, Барабанов и Семенов).

Кандидаты, представляющие остальные команды:



«Динамо» Москва — Гусев, Пакетт, Рашевский

«Локомотив» — Радулов, Шалунов, Каюмов

«Лада» — Попугаев, Кугрышев, Романов

«Нефтехимик» — Ди, Корбит, Лещенко

«Салават Юлаев» — Хмелевский, Ливо, Ремпал

«Спартак» — Голдобин, Порядин, Пашин

СКА — Кузнецов, Никишин, Зыков

«Трактор» — Шабанов, Светлаков, Карпухин

«Автомобилист» — Мэйсек, Кизимов

«Барыс» — Муратов, Панюков

«Северсталь» — Скоренов, Барберио

«Сочи» — Васильков, Хафизов

ЦСКА — Исхаков, Окулов

«Авангард» — Райан Спунер

«Амур» — Ян Дрозг (перешел в «Куньлунь», но номинирован от «Амура»)

«Витяз"ь — Дерек Барак

«Динамо» Минск — Сэм Энас

«Куньлунь» — Рурк Шартье

Для выбора участника Матча Звезд КХЛ необходимо перейти на сайт проекта и выбрать одного кандидата. Голосование завершится 21 ноября.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита