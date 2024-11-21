Выбери первого участника FONBET Матча Звезд КХЛ-2025!
На сайте проекта FONBET OVERTIME стартовало голосование по выбору первого участника Матча Звезд КХЛ, который пройдет с 8 по 9 февраля в Новосибирске. В списке кандидатов — 56 игроков, которые были признаны героями FONBET OVERTIME в этом сезоне.
Самое внушительное представительство в списке у магнитогорского «Металлурга»: пять человек (Орехов, Джонсон, Михайлис, Козлов и Уилсон). По четыре игрока у «Адмирала» (Солянников, Родуолд, Основин, Завгородний), «Торпедо» (Атанасов, Артамонов, Мисников, Кагарлицкий) и «Ак Барса» (Сафонов, Яшкин, Барабанов и Семенов).
Кандидаты, представляющие остальные команды:
«Динамо» Москва — Гусев, Пакетт, Рашевский
«Локомотив» — Радулов, Шалунов, Каюмов
«Лада» — Попугаев, Кугрышев, Романов
«Нефтехимик» — Ди, Корбит, Лещенко
«Салават Юлаев» — Хмелевский, Ливо, Ремпал
«Спартак» — Голдобин, Порядин, Пашин
СКА — Кузнецов, Никишин, Зыков
«Трактор» — Шабанов, Светлаков, Карпухин
«Автомобилист» — Мэйсек, Кизимов
«Барыс» — Муратов, Панюков
«Северсталь» — Скоренов, Барберио
«Сочи» — Васильков, Хафизов
ЦСКА — Исхаков, Окулов
«Авангард» — Райан Спунер
«Амур» — Ян Дрозг (перешел в «Куньлунь», но номинирован от «Амура»)
«Витяз"ь — Дерек Барак
«Динамо» Минск — Сэм Энас
«Куньлунь» — Рурк Шартье
Для выбора участника Матча Звезд КХЛ необходимо перейти на сайт проекта и выбрать одного кандидата. Голосование завершится 21 ноября.
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|25
|5
|52
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|41
|3
|Динамо М
|28
|17
|11
|37
|4
|СКА
|29
|17
|12
|37
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|35
|6
|Северсталь
|27
|16
|11
|32
|7
|Динамо Мн
|28
|15
|13
|32
|8
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|9
|Витязь
|29
|13
|16
|28
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|26
|17
|9
|36
|3
|Ак Барс
|26
|17
|9
|35
|4
|Сал. Юлаев
|25
|16
|9
|34
|5
|Металлург Мг
|30
|15
|15
|31
|6
|Адмирал
|29
|12
|17
|29
|7
|Нефтехимик
|30
|10
|20
|28
|8
|Лада
|26
|10
|16
|24
|9
|Сибирь
|26
|10
|16
|23
|10
|Авангард
|26
|10
|16
|22
|11
|Барыс
|28
|9
|19
|20
|12
|Амур
|28
|5
|23
|13
|21.11
|17:00
|
Трактор – ЦСКА
|- : -
|21.11
|17:00
|
Автомобилист – Куньлунь РС
|- : -
|21.11
|18:00
|
Лада – Сал. Юлаев
|- : -
|21.11
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -