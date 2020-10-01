Вязаная вагина и шарики для оргазма. «Ак Барс ТВ» шокировал зрителей сексуальным контентом

Клубное телевидение хоккейного клуба «Ак Барс» из Казани решило удивить зрителей хоккейного матча против «Локомотива» контентом сексуального характера. С ведущими передачи была приглашенный гость — блогер Катя «Вагимагия». В передаче был использован такой реквизит, как «вязаная вагина» и «шарики для оргазма».

Одной из ведущих передачи является Анастасия Костенко — супруга футболиста казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова. Летом 2020 года она заменила другую ведущую, получившую популярность на «Ак Барс ТВ» — Зухру Уразбахтину, ушедшую работать в омский «Авангард».