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Вязаная вагина и шарики для оргазма. «Ак Барс ТВ» шокировал зрителей сексуальным контентом

20:28
Эфир «Ак Барс ТВ».
Эфир «Ак Барс ТВ».
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Клубное телевидение хоккейного клуба «Ак Барс» из Казани решило удивить зрителей хоккейного матча против «Локомотива» контентом сексуального характера. С ведущими передачи была приглашенный гость — блогер Катя «Вагимагия». В передаче был использован такой реквизит, как «вязаная вагина» и «шарики для оргазма».

Одной из ведущих передачи является Анастасия Костенко — супруга футболиста казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова. Летом 2020 года она заменила другую ведущую, получившую популярность на «Ак Барс ТВ» — Зухру Уразбахтину, ушедшую работать в омский «Авангард».

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