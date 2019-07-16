Вячеслав Войнов: "Я наблюдал за "Авангардом". Это то, что мне нужно"

Российский защитник Вячеслав Войнов рассказал о своем переходе в "Авангард". Он подчеркнул, что стиль омского клуба ему подходит наилучшим образом.

– Нашли общий язык с Максимом Сушинским, точки соприкосновения. И я дал согласие на переход, – сказал Войнов в интервью пресс-службе "Авангарда". – У меня были вопросы о том, с какой целью меня будут использовать, насколько я нужен. Я наблюдал за "Авангардом", за схемой, как тут все происходит. Это то, что мне нужно.

У меня почти не было отпуска. Не заканчивал тренироваться. Так что проблем со знакомством с командой и с тренировочным процессом не будет.