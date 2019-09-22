Вячеслав Войнов: «Уверенность понемногу приходит и моя игра улучшается»

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов в матче против «Куньлуня»(5:2) забросил две шайбы и отдал результативную передачу. Войнов забивает уже в третьей игре подряд, на его счету 4 гола.

— Тяжелая игра, команда соперника играла очень активно, на каждом участке поля нас прессинговали. Выполнили установку тренера и выиграли матч, — цитирует Войнова официальный сайт омичей.

— Как считаешь: с чем связана твоя результативность в последних матчах?

— Работаем на тренировках, партнеры помогают мне: выполняют свою работу, а я выполняю свою. Вот и результат.

— Ты забил очень красивый первый гол: перехватил, двоих обвёл и бросил. Сам готовился к такой комбинации?

— К таким моментам не готовятся. Спонтанно получился перехват, а дальше действовал, как пришло в голову.

— Первый матч для Роба Клинкхаммера: что он привнес?

— На мой взгляд, Роб в полном порядке. Выполняет колоссальную работу, при большинстве закрывает вратаря, что упрощает мою работу.

— Чувствуешь, что прибавляешь от матча к матчу в плане формы?

— В плане формы я был полностью готов. Не было игровой практики и уверенности. Уверенность понемногу приходит, и, надеюсь, моя игра улучшается.

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