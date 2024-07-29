Вячеслав Войнов стал игроком «Торпедо»

«Торпедо» объявило о подписании контракта с бывшим защитником «Ак Барса» Вячеславом Войновым.

Срок соглашение с 34-летним хоккеистом не раскрывается. 29 июля об уходе Войнова объявил «Ак Барс».

Хоккеист выступал за казанский клуб с 2022 года. В прошедшем сезоне Войнов набрал 14 (1+13) очков в 40 матчах регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф он не сделал ни одного результативного действия в пяти играх.

28 июля «СЭ» сообщал, что вместе с Войновым в «Торпедо» перейдет нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников.