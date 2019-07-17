Вячеслав Войнов – о дисквалификации НХЛ: "Не надеялся, что меня кто-то простит"

Новичок "Авангарда" Вячеслав Войнов, пропустивший сезон в ожидании решения НХЛ, пообщался с корреспондентом "СЭ" после медобследования в новой команде.

– Год вы не играли. Будет тяжело?

– Уже проходил через это, было такое.

– В это время вы могли играть в КХЛ или еще где-то?

– В принципе мог, но я ждал, пока примут решение там. Это оказалось не так быстро.

– Все понимали, что не простят и не пустят.

– Я не надеялся, что меня кто-то простит. Но я не ожидал, что решение будут мусолить.

– Надеетесь вернуться в Северную Америку?

– Посмотрим. (Алексей Шевченко)