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5 апреля 2025, 01:37

Войнов: «У «Торпедо» не получилось преодолеть оборону «Локомотива»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Торпедо» Вячеслав Войнов прокомментировал вылет нижегородской команды из плей-офф КХЛ. «Торпедо» проиграло в первом раунде «Локомотиву» — 0-4.

— Шансы были всегда, — цитируют «Известия» Войнова. — Мы все знаем, что «Локомотив» очень хорошо играет в обороне, очень стабильно провел сезон. Но каждый матч для нас был как новый. Мы пытались найти пути к их воротам. К сожалению, у нас не получилось преодолеть их оборону, создать моменты, которые можно было бы реализовывать.

— Как оцените шансы «Локомотива» выиграть Кубок Гагарина?

— Я не хотел бы оценивать их игру и шансы. Время покажет. Команда очень сильная, дисциплинированная. Видно ее стратегию игры, что она хочет и делает. Поэтому будем смотреть дальше.

Источник: «Известия»
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Вячеслав Войнов
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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