Нападающий «Динамо» Вячеслав Кулемин прокомментировал ход реабилитации после полученной тяжелой травмы.

— Сейчас чувствую себя уже нормально, потихоньку набрал форму. Ведь после долгого восстановления самое важно не только, чтобы все хорошо срослось, — цитирует игрока официальный сайт «Динамо». — Самое трудное — вернуть прежние кондиции, движение. Как бы размять организм. По физике все уже в порядке. Даже перестарался немного — слишком много веса согнал. Всего на пару килограмм, но все равно удивился, когда на весы встал. Так что бегать сейчас даже лучше. В принципе у меня с весом проблем никогда и не было. Когда не тренируюсь, могу запросто от ужина отказаться. Не проблема.

Устаешь больше даже в психологическом плане. Первые три недели вообще ничего делать нельзя. Ждал, пока кости срастутся. Вот когда идет сезон, у тебя ушибы, синяки... Дадут один выходной, а ты мечтаешь: вот бы два дня на отдых, полностью бы восстановился. А при травме все наоборот — полежишь дома три-четыре дня, и организм уже начинает нагрузок требовать! Потом наконец начинаешь тренироваться. Но команда отдельно, ты отдельно. Приезжаешь на матчи, все ребята после игры вымотанные, уставшие. А ты стоишь рядом в цивильном. Очень тяжело наблюдать за всем этим процессом со стороны. Прямо не по себе!

Тренироваться и так всегда тяжелее, чем играть. А так получается — вдвойне. Тем более, что заранее знаешь, как ты не тренируйся, игровую форму только в реальных матчах набрать можно. Потому что в них надо из кожи вылезти, но до шайбы первым добежать, обойти соперника. На тренировках такого не будет. Поэтому первые игры после восстановления всегда тяжелые, даже если себя уже нормально чувствуешь. Опять же все схемы надо вспомнить до автоматизма — куда бежать, где открываться, шайбу почувствовать.