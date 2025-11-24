Козлов заблокировал кандидатуру Зубова в тренерский штаб «Динамо»

Как стало известно «СЭ», исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов лично заблокировал кандидатуру Сергея Зубова на пост помощника в штаб бело-голубых.

По нашим данным, в ближайшее время Зубов может занять ассистентскую должность в «Тракторе».

«Динамо» после 28 матчей FONBET чемпионата КХЛ набрало 34 очка и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.

«Трактор» после 30 игр набрал 31 очко и расположился на 6-й строчке таблицы «Восток».