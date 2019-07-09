Вячеслав Козлов выставил на продажу дом в Атланте. Цена – 3,8 миллиона долларов

Тренер "Авангарда" Вячеслав Козлов выставил на продажу дом в Атланте за 3,8 миллиона долларов, сообщает New Haven Register. Площадь кирпичного особняка составляет чуть более 600 квадратных метров. Бывший форвард приобрел его во время игры за "Атланту".

47-летний российский специалист работал тренером в "Спартаке" (2015-2016), а также возглавлял "Химик" (2017-2019).

В качестве игрока также выступал за ЦСКА, "Ак Барс", "Баффало", "Детройт" и другие клубы. Является бронзовым призером чемпионата мира (1991) и двукратным обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998).