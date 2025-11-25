Козлов — об общении с Кудашовым после отставки: «Если мне нужен совет, то всегда могу ему позвонить»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на увольнение Алексея Кудашова и как попрощался с ним после отставки.

— Какой была ваша первая реакция на увольнение Алексея Кудашова?

— Это было неожиданное решение. Первая реакция — недоумение, потому что команда шла на четвертом месте в Западной конференции, середина сезона. Ничего не предвещало беды, но времени было не так много, надо было готовиться к игре. Все это произошло очень быстро. Я переключился и принял решение, что в такой ситуации нужно быстрее вникать в нюансы и детали, двигаться дальше, потому что для ребят специалист, который работал четыре с половиной года, был лучше, чем какой-то другой тренер.

— Вам объяснили причину такого решения?

— Нет, я и не спрашивал. Его приняло высшее руководство, а мне сказали: «Приступай. У тебя есть две недели, в которые нужно предоставить отчет по усилению игроков и тренерского штаба».

— Многие игроки сказали, что очень тепло попрощались с Кудашовым. Как вы с ним пообщались?

— Точно так же. Мы созваниваемся и разговариваем. У нас ничего в отношениях не изменилось. Если мне нужен совет, то всегда могу ему позвонить. То, что произошло у него с руководством, — это его дело. Сложно что-то комментировать. Каждый может оказаться в такой ситуации. Мы двигаемся дальше, у нас поставлена задача, и нам надо ее добиваться.