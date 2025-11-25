Козлов — о возможных приобретениях «Динамо»: «Мы общаемся, но все идет очень туго. Игроков попросту нет»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением, нужны ли команде обмены, чтобы встряхнуть коллектив, и объяснил, как проходит трансферная политика в «Динамо».

— У Кудашова была возможность влиять на трансферы клуба. Советуются ли с вами по возможному усилению? Есть ли уже сейчас какие-то кандидаты?

— Да, советуются и мы общаемся, но все идет очень туго. Игроков попросту нет. Можем взять какого-то иностранца. Рынок не такой большой и многие к нам не едут. Финны и шведы не едут, словаков нормальных нет. Только канадцы и американцы, но вы сами понимаете, что переехать на другой континент по ходу сезона очень сложно. Все работают, у нас есть время. Кандидатов сказать не могу. И будут ли они? Все в очень подвешенном состоянии.

— Не считаете ли вы, что для выхода из спячки нужно попробовать кого-то обменять? Или все должны остаться до конца сезона?

— Встряска уже была. Она привела к двум поражениям и повлияла негативно. Пока надо всех успокоить. Команда у нас достаточно сбалансированная. Новый игрок может качнуть микроклимат в положительную или отрицательную сторону. Иногда это себе дороже. Сейчас мы работаем с теми игроками, которые есть. За четыре дня они не разучились играть. Я верил в них и буду верить. Сейчас такая турбулентная ситуация, но будем все вместе из нее выбираться.