Козлов — о тактике после ухода Кудашова: «Если пойдут изменения, то это скажется еще хуже»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов в интервью «СЭ» прокомментировал возможные изменения в тренировочном процессе и тактике после отставки Алексея Кудашова.



— Насколько сильно изменился тренировочный процесс после ухода Кудашова?

— Практически ничего не стали менять. Я долго работал с ним, у нас было взаимопонимание. Мы добавили мелочи, но не стали кардинально менять подход. Ребята привыкли к тренировкам и ритму. Я бы, может быть, и хотел поменять тактику, тренировочный процесс, играть не так, как мы играем сейчас, но на это нет времени. Если пойдут изменения, то это еще хуже скажется.

— В НХЛ многие тренеры делают интенсивные, но короткие тренировки. У Кудашова интенсивности практически не было. Вы будете работать в таком же ритме?

— Все упражнения, если они не новые, уже давно выучены. Да, мы хотим поднять темп. Меня учили так: мы делаем два упражнения, останавливаемся на перерыв и дальше объясняют два новых задания. В таком режиме пока и будем работать.

— Вы сказали, что планируете агрессивнее играть без шайбы на всех участках площадки. Можете подробнее рассказать о ваших задумках и чего вы хотите добиться этим?

— Я бы хотел поменять игру системы в средней зоне. Нам нужно играть 1-2-2, чтобы все больше катались, потому что система 1-3-1 подразумевает больше оборонительные возможности. Но у нас нет времени на перестроение. Скорее всего, если я останусь, то мы будем заниматься этим уже на следующий год.

— Вы видите больше плюсов при построении 1-2-2?

— Ребята будут больше двигаться. Сейчас при построении в 1-3-1 ты делаешь капканы и загоняешь в среднюю зону. Это более стоячий режим.