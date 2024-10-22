Козлов — о поражении от «Локомотива»: «У «Динамо» играли ребята из ВХЛ, они приобрели хороший опыт»
Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:4 Б).
«У нас играли ребята из ВХЛ, они приобрели хороший опыт. Мы ожидали такой игры от «Локомотива» в начале матча. Не хватило чуть-чуть опыта. Ошибки, которые совершили — это свойственно молодым игрокам. Гуськов получил не очень много времени. Он старался, но ему нужно привыкнуть к новой команде. Посмотрим, где и как его использовать», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.
«Динамо» проиграло первый матч за последние четыре встречи. Команда Алексея Кудашова набрала 20 очков в 18 играх и занимает седьмое место в Западной конференции. «Локомотив» (32 балла после 19 матчей) продолжает лидировать в турнирной таблице.
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