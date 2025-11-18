Хоккей
Сегодня, 20:10

Козлов — о новой должности в «Динамо»: «Я долго об этом мечтал»

Алина Савинова
Вячеслав Козлов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вячеслав Козлов прокомментировал назначение его исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода из московского клуба Алексея Кудашова.

Бело-голубые объявили об увольнении Кудашова 17 ноября.

«Все получилось спонтанно и неожиданно. Даже не было времени подготовиться. Это волнительно, но я долго об этом мечтал. Как теперь распределяем функции в тренерском штабе? Пока мы решили ничего не менять. Да, чуть больше нагрузки для меня, потому что занимаюсь и большинством, и меньшинством. Все мы делаем одно дело, коллеги будут мне помогать», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Козлова.

Также специалист ответил, есть ли у него испытательный срок в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

«Нет, срока нет. Через две недели у нас будет совет директоров, и мне нужно будет выступить и высказать свои мысли и пожелания. Возможно, тогда будет определенность», — добавил он.

Козлов входил в тренерский штаб «Динамо» с 2021 года. Летом 2025-го он принял предложение возглавить «Сочи», но был уволен из клуба через полтора месяца после подписания контракта и 16 сентября вернулся в «Динамо».

Во вторник, 18 ноября, бело-голубые на своем льду встречаются со «Спартаком».

Источник: https://t.me/dynamo_ru/49829
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Вячеслав Козлов
