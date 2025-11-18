Козлов — о новой должности в «Динамо»: «Я долго об этом мечтал»
Вячеслав Козлов прокомментировал назначение его исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода из московского клуба Алексея Кудашова.
Бело-голубые объявили об увольнении Кудашова 17 ноября.
«Все получилось спонтанно и неожиданно. Даже не было времени подготовиться. Это волнительно, но я долго об этом мечтал. Как теперь распределяем функции в тренерском штабе? Пока мы решили ничего не менять. Да, чуть больше нагрузки для меня, потому что занимаюсь и большинством, и меньшинством. Все мы делаем одно дело, коллеги будут мне помогать», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Козлова.
Также специалист ответил, есть ли у него испытательный срок в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
«Нет, срока нет. Через две недели у нас будет совет директоров, и мне нужно будет выступить и высказать свои мысли и пожелания. Возможно, тогда будет определенность», — добавил он.
Козлов входил в тренерский штаб «Динамо» с 2021 года. Летом 2025-го он принял предложение возглавить «Сочи», но был уволен из клуба через полтора месяца после подписания контракта и 16 сентября вернулся в «Динамо».
Во вторник, 18 ноября, бело-голубые на своем льду встречаются со «Спартаком».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|27
|17
|10
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|29
|18
|11
|38
|3
|Динамо Мн
|26
|17
|9
|37
|4
|Северсталь
|27
|18
|9
|36
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|7
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|8
|СКА
|26
|12
|14
|28
|9
|ЦСКА
|27
|12
|15
|27
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|18.11
|17:00
|Трактор – Металлург Мг
|3 : 4
|18.11
|17:00
|Автомобилист – Нефтехимик
|6 : 3
|18.11
|18:00
|Лада – Авангард
|0 : 3
|18.11
|19:00
|Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|18.11
|19:00
|Торпедо НН – Адмирал
|- : -
|18.11
|19:00
|Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|18.11
|19:30
|Динамо М – Спартак
|- : -