Вячеслав Грецкий: «Так часто задают вопрос о родстве с Гретцки, что сам начинаю сомневаться»

Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий рассказал о возможном родстве с легендой НХЛ Уэйном Гретцки. Белорусский хоккеист принял участие в Матче звезд КХЛ, он был выбран болельщиками.

— Меня постоянно об этом спрашивают, — цитирует Вячеслава официальный сайт КХЛ. — Я уже не могу сказать «нет». Так часто задают этот вопрос, что сам начинаю сомневаться. Честно, я не проверял, являемся ли мы дальними родственниками или нет. Может быть, клуб займется этим и проверит в архивах. Мои родные сказали, что мы с Уэйном не родственники, поэтому я так всем и отвечаю. Если скажу, что мы родня, а потом окажется, что нет, то будет некрасивая ситуация.

— В Гродно вообще люди знают такую фамилию, гордятся, что в их краях выросли предки легенды?

—В Гродно очень любят хоккей, на «Неман» всегда собирается полный стадион, три тысячи зрителей прыгают на трибунах и громко болеют. Ну, и про то, что дедушка Гретцки здесь вырос, тоже знают.