Нападающего минского «Динамо» Вячеслав Грецкий не обиделся на слова нападающего ЦСКА Кирилла Капризова о выборе игроков на ФОНБЕТ Матч Звезд КХЛ.

— Не знаю, что сказать, — цитирует Грецкого «Прессбол». — Его высказывание в мою сторону или не в мою сторону... Поймите, я не сам напросился на Матч звезд, меня болельщики выбрали. Обижаться на меня... Не знаю. Считаю, у него какая-то несправедливая обида. Наши болельщики захотели меня видеть на Матче звезд, скооперировались, подержали и сделали все для того, чтобы я оказался там.

— После этих слов пожмешь руку Капризову?

— Почему нет? Не скажу, что у нас конфликт. Он высказал свое мнение, у него есть на это право. Думаю, никаких проблем не будет.