«Не вижу продуктивности нашего хоккея». Фетисов резко высказался против изменения лимита на легионеров в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном изменении в регламенте по поводу лимита на легионеров в КХЛ.

Как ранее сообщал «СЭ», лимит на легионеров в КХЛ может быть снижен до 3 хоккеистов

«Конкуренция в лиге снизится. У нас и так уровень мастерства очень низкий, это видно по плей-офф. Иностранцы — это и есть та самая конкуренция, цена-качество. Не знаю, хватит ли у нас своих игроков. Уровень лиги и так уже упал. Я не вижу продуктивности нашего хоккея. Любое искусственное решение может привести к тому, что уровень хоккея упадет. Может быть, в лиге знают, что никто к нам больше не приедет», — сказал Фетисов «СЭ».

На данный момент в КХЛ каждая российская команда может заявить не более пяти легионеров на матч. Ограничений по числу хоккеистов в заявке на сезон нет.