Фетисов — об увольнении Знарка из «Ак Барса»: «Тренер назначается, чтобы быть уволеным»

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» увольнение Олега Знарка с поста главного тренера «Ак Барса».

«В нашем деле тренер назначается, чтобы быть уволеным рано или поздно. Билялетдинов может возглавить «Ак Барс»? Не комментирую слухи», — сказал Фетисов «СЭ».

59-летний Знарок работал с командой с лета 2022 года. По данным «СЭ», Зинэтула Билялетдинов станет главным тренером «Ак Барса».

На данный момент команда занимает 7-е место в Западной конференции, набрав 38 очков в 36 матчах.