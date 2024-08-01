Фетисов — о переходе Кузнецова в СКА: «Он привлечет дополнительное внимание болельщиков»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход хоккеиста Евгения Кузнецова в СКА.

«Надеюсь, что переход вошел в потолок зарплат. Это очень важно для КХЛ. Кузнецов — парень опытный, с талантами. Он привлечет дополнительное внимание болельщиков. Желаю ему удачи. Не стоило ли ему продолжить карьеру в НХЛ? Это его решение. Он его осознанно принимал», — сказал Фетисов «СЭ».

17 июля «Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов, после чего форвард стал неограниченно свободным агентом.

Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 форвард провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист набрал 6 (4+2) очков.