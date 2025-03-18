Хоккей
18 марта, 20:39

Фетисов пригласил Трампа в Россию: «Мы быстро поставим его на коньки»

Фетисов пригласил Трампа в Россию
Микеле Антонов
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» предложил президенту США Дональду Трампу потренироваться в России перед возможным матчем сборных НХЛ и КХЛ.

«Здорово! Если два президента договорились, почему бы не верить, что такие матчи состоятся? Будет интересно. Это круто! Трампу не так много времени осталось, чтобы играть, потому что наш президент умеет, забивает! Поэтому у Дональда есть какое-то время. Мы можем научить Трампа! У нас хороший опыт есть. Пускай приезжает в наш тренировочный лагерь. Мы быстро поставим его на коньки! Дай бог, чтобы игры состоялись», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Команды КХЛ и НХЛ провели между собой три матча: в 2008 году магнитогорский «Металлург» проиграл «Рейнджерс» (3:4), в 2010 — СКА победил «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» уступило «Финиксу» (1:3).

Шайба Грецкого принесла «Амуру» победу над «Ладой»

Ротенберг — о возвращении Кузнецова: «Он лечится и уже приступил к легким тренировкам»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 10 8 2 16
2 Металлург Мг 10 7 3 16
3 Нефтехимик 11 7 4 14
4 Автомобилист 11 6 5 13
5 Трактор 11 5 6 13
6 Барыс 11 5 6 11
7 Ак Барс 10 4 6 9
8 Амур 9 3 6 8
9 Адмирал 9 3 6 8
10 Сибирь 10 4 6 8
11 Салават Юлаев 9 2 7 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 8 3 18
2 Торпедо НН 11 8 3 17
3 Динамо Мн 10 6 4 14
4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
5 СКА 10 5 5 12
6 ЦСКА 10 5 5 11
7 Спартак 10 4 6 11
8 Динамо М 10 5 5 11
9 Северсталь 10 5 5 10
10 Сочи 9 4 5 9
11 Лада 11 2 9 5
Результаты / календарь
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
2.10 19:00
Нефтехимик – Лада
 1 : 4
2.10 19:30
Динамо М – Трактор
 3 : 2 Б
Все результаты / календарь

