Знаменитый защитник Вячеслав Фетисов — юбилее Сергея Федорова и официальном матче за ЦСКА 10-летней давности.

— Сергею Федорову 50 лет через два дня.

— Сергей — очень хороший человек и выдающийся хоккеист. Мы его любим как брата. Скоро будем поздравлять его с юбилеем. К слову, он технически более оснащен, чем другие. А быть у кого-то консультантом — точно не его тема.

— На днях исполнилось 10 лет, как вы официально сыграли матч за ЦСКА.

— 10 лет прошло уже? Я сейчас вроде бы хорошо выгляжу. Может быть, еще сыграю? Только не знаю за кого.

— Игорь Никитин не приглашал?

— Если бы я снова сыграл, то за кого-нибудь другого, поэтому нет. (Евгений Белоусов)

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