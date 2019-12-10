Вячеслав Фетисов — о матче за ЦСКА 10-летней давности: «Я вроде бы хорошо выгляжу. Может быть, еще сыграю?»
Знаменитый защитник Вячеслав Фетисов — юбилее Сергея Федорова и официальном матче за ЦСКА 10-летней давности.
— Сергею Федорову 50 лет через два дня.
— Сергей — очень хороший человек и выдающийся хоккеист. Мы его любим как брата. Скоро будем поздравлять его с юбилеем. К слову, он технически более оснащен, чем другие. А быть у кого-то консультантом — точно не его тема.
— На днях исполнилось 10 лет, как вы официально сыграли матч за ЦСКА.
— 10 лет прошло уже? Я сейчас вроде бы хорошо выгляжу. Может быть, еще сыграю? Только не знаю за кого.
— Игорь Никитин не приглашал?
— Если бы я снова сыграл, то за кого-нибудь другого, поэтому нет. (Евгений Белоусов)
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