Фетисов: «Не нужно грабить команды, которые играют»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал команды КХЛ, за которыми следит в нынешнем сезоне.
«Мне «Спартак» нравится как команда. «Локомотив» со своей системностью. Ну и, конечно, уральский хоккей прибавил сильно. Ну, это как раз тот самый момент. Не нужно грабить команды, которые играют. Это же принцип. Надо дать им возможность дальше двигаться, развиваться. Есть на что смотреть. Но, чтобы кого-то одного выделить, надо очень внимательно следить за всеми», — цитирует Legalbet Фетисова.
Ярославский «Локомотив» и московский «Спартак» лидируют в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Источник: Legalbet
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|25
|5
|52
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|41
|3
|Динамо М
|29
|18
|11
|39
|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|35
|6
|Северсталь
|27
|16
|11
|32
|7
|Динамо Мн
|29
|15
|14
|32
|8
|Торпедо
|29
|13
|16
|31
|9
|Витязь
|29
|13
|16
|28
|10
|Куньлунь РС
|29
|10
|19
|23
|11
|Сочи
|27
|10
|17
|22
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|28
|19
|9
|42
|2
|Автомобилист
|27
|17
|10
|37
|3
|Сал. Юлаев
|26
|17
|9
|36
|4
|Ак Барс
|26
|17
|9
|35
|5
|Металлург Мг
|30
|15
|15
|31
|6
|Адмирал
|30
|12
|18
|29
|7
|Нефтехимик
|30
|10
|20
|28
|8
|Сибирь
|27
|11
|16
|25
|9
|Лада
|27
|10
|17
|25
|10
|Авангард
|27
|11
|16
|24
|11
|Барыс
|29
|9
|20
|20
|12
|Амур
|29
|6
|23
|15
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|23.11
|14:00
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Спартак – Витязь
|- : -
|23.11
|14:00
|
Трактор – Куньлунь РС
|- : -
|23.11
|17:00
|
Северсталь – Ак Барс
|- : -
|23.11
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|23.11
|17:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
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